Yaşlı kadından bir telefonla 2 milyon 150 bin lira aldılar, torunlarına anlatınca gerçeği öğrendi

İstanbul Büyükçekmece'de ikamet eden 80 yaşındaki emekli Hacer Ö.'yü geçtiğimiz Ağustos ayında cep telefonundan arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Ne olduğunu anlayamayan Hacer teyze sahte savcı ne derse yapmaya başladı. Arayan kişi kendisine isminin FETÖ soruşturmasına karışmış. Örgüt sizin evinize de operasyon yapabilir. Operasyon öncesinde biz evdeki ya da hesabınızdaki paralarınıza el koymalıyız. Yoksa paralarınız örgütün eline geçer diyerek korkuttu.

BİR TELEFONLA 2 MİLYON 150 BİN LİRA

Hacer Teyze hiç kimseye söylemeden önce elindeki 82 bin doları eliyle götürüp verdi. Ardından 658 bin lira daha götürüp dolandırıcılara kendi elleriyle teslim etti. Yaklaşık 2 milyon 150 bin lira kaptıran Hacer teyze, yaşadıklarını torunlarına anlatınca dolandırıldığını anladı. Hemen polise gidip yardım istedi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin peşine düştü. Çalışmaların devamında 2 şüpheli Abdulkadir G. ile İsmail C. gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen iki dolandırıcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.