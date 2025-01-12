Yavru gorilin ismi Zeytin oldu

stanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından 22 Aralık'ta uçak kargosunda kutuda bulunan ve koruma altına alınan yavru goril için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir anket düzenlendi. Sosyal medyada düzenlenen ankette 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' isimleri arasından seçim yapılması istendi. Yavru goril için ankette yüzde 30.6 oranında 'Zeytin' adı birinci çıktı. Bundan sonra yavru gorilin adı Zeytin olacak. Bakanlığın yaptığı paylaşımda "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz" denilerek anketin sonuçları da paylaşıldı. Anket sonucuna göre; Üzüm yüzde 15.6, Kömür yüzde 27.8, Misket yüzde 26 ve Zeytin yüzde 30.6 aldı. Zeytin isminin belirlenmesi sonrasında sosyal medyada birçok kişi Zeytin adı hakkında farklı değerlendirmelerde de bulundu. Zeytin isimli yavru goril ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ilgileniyor. Edinilen bilgiye göre; yavru gorilin sağlık durumu iyiye gidiyor ve gözlem altında tutulmaya devam edilecek.