YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yabancı Dil Sınavı (YDS/2) sonuçları, sınava girenler tarafından öğrenilmek istenerek "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
YDS/2 sonuçları açıklanma tarihi ve tüm bilgiler şöyle;
ÖSYM sınav takvimine göre; 23 Ekim tarihinde düzenlenen YDS/2 sınavına ilişkin sonuçlar 8 Kasım tarihinde erişime açılacak.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Ekim 2022 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 02 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.
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