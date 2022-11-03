Haberler Yaşam Haberleri YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 3.11.2022 00:26 Son Güncelleme: 3.11.2022 00:26

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM tarafından uygulanan Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2. oturumu 23. Ekim tarihinde yapılmıştı. Sınava girenler sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek isteyerek “YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?” şeklindeki sorulara cevap arıyor. ÖSYM ile “YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yabancı Dil Sınavı (YDS/2) sonuçları, sınava girenler tarafından öğrenilmek istenerek "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

YDS/2 sonuçları açıklanma tarihi ve tüm bilgiler şöyle;

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre; 23 Ekim tarihinde düzenlenen YDS/2 sınavına ilişkin sonuçlar 8 Kasım tarihinde erişime açılacak.


YDS/2 SORU VE CEVAPLARI

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na ait (2022-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Ekim 2022 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 02 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ARKADAŞINA GÖNDER
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA