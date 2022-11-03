YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YDS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yabancı Dil Sınavı (YDS/2) sonuçları, sınava girenler tarafından öğrenilmek istenerek "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

YDS/2 sonuçları açıklanma tarihi ve tüm bilgiler şöyle;