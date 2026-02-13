Yediği pastadan sonra hayatını kaybetmişti... 3 kişiye 9 yıla kadar hapis istemi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ağrı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede; müşteki ifadeleri, şüpheli savunmaları, teknik görüş raporları, kamera kayıtları, tanık beyanları ve kolluk tutanaklarına yer verildi. İddianamede, Remziye Horuz'un 1 Aralık'ta doğum günü kutlaması için arkadaşları B.Y. ve S.D. ile birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan pastaneye gittiği belirtildi. Astım hastası olduğu ve yumurta alerjisinin bulunduğu belirtilen Horuz'un, pasta alırken özellikle "yumurtasız olup olmadığını" sorduğu aktarıldı. İş yeri çalışanı Fatih Y'nin bir pastayı göstererek yumurtasız olduğunu söylediği, ayrıca Horuz ve arkadaşlarının pasta şefinin aranarak pastanın içeriğinin teyit edilmesini istedikleri kaydedildi. Çalışanın, işletme sahibi Yakup A'yı arayarak pastada un ve yumurta olup olmadığını sorduğu, ardından pasta içerisinde yumurta bulunmadığının beyan edildiği belirtildi.

YURDA DÖNDÜKTEN SONRA FENALAŞTI

Kamera kayıtları ve tanık beyanlarına göre, çalışanların "yumurta yok" demesi üzerine pastayı satın alan Horuz ve arkadaşlarının Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız yurduna döndükleri ifade edildi. Pastayı yedikten kısa süre sonra fenalaşan genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 SANIĞA 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, tutuklu pastane sahibi ile iki çalışan hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, Ağrı Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.