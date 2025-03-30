Yeğenine kurşun yağdırdı

Bolu'nun Çatakören köyünde Yusuf Gündoğdu, aralarında mal paylaşımı sebebiyle husumet bulunan yeğeni Zeki Gündoğdu'yu silahla vurarak öldürdü. Olay, Çaydurt mevkiinde bulunan Çatakören köyü mezarlığında meydana geldi. İkindi namazı sonrasında Zeki Gündoğdu, dua etmek için mezarlığa gitti. Mezarlık girişinde aracını bırakan Zeki Gündoğdu, dua sonrasında aracına yöneldi.

Gündoğdu aracına bindiği esnada, aralarında mal paylaşımı sebebiyle husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu ile karşılaştı. Yusuf Gündoğdu yanında bulunan silahla araca defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Gündoğdu, jandarma ekiplerine teslim olurken, sağlık ekipleri yaptığı incelemeler neticesinde Zeki Gündoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gündoğdu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.