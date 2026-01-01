Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZLA BERABER OLACAK

Bundan sonraki dönemde de aile ve nüfus 10 yılına doğru ilerlediklerini belirten Göktaş, "Malumunuz nüfusumuz hem yaşlanıyor, aynı zamanda doğurganlık hızımız da azalıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla başlattığımız doğum yardımlarında 2025 yılında 721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağlamış olduk. Bu desteklerimiz bu yıl da tabii ki devam edecek. 5 yıl boyunca bu doğan bebeklerimizin de ailelerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz. Aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızla beraber daha da umutlu olacak ve her doğan bebek bizler için bir berekettir ve nüfus odaklı çalışmalarımızı biz kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.