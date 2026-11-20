Pervari ilçesinde 30 Ağustos 2005'te 4 kişi öldürüldü. Olayın şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi. Y.İ. tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Şüphelinin Adana'da olduğu duyumunu alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl boyunca Y.İ.'nin izini sürdü.
ÜZERİNDEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ ÇIKTI
Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Y.İ.'nin, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını ve gizlice evine girip çıktığı tespit etti. Savcılığın arama kararı çıkarmasıyla ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.
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TUVALET KAPISININ ARKASINDA YAKALANDI
Eve baskın yapan ekipler, Y.İ.'yi tuvaletin kapısının arkasında saklanırken yakaladı. Üzerinde kardeşinin kimliği çıkan şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yüz tanıma sistemiyle şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.