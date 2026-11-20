Pervari ilçesinde 30 Ağustos 2005'te 4 kişi öldürüldü. Olayın şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi. Y.İ. tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Şüphelinin Adana'da olduğu duyumunu alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl boyunca Y.İ.'nin izini sürdü.