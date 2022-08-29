Yer Adana: Terk edilince evi ateşe verdi!

Dilan U.'dan olumsuz yanıt alan Ömer S., 4 katlı binanın 2'nci katındaki evinin balkonunda bulunan kanepeyi ateşe verdi. Alevler, kısa sürede daireyi sardı; binada oturanlar da panikle dışarı çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Bu sırada bir kişi de balkondaki şebeke demirlerinden tırmanarak, 2'nci kattaki dairede birinin olup, olmadığını kontrol etti. Dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Ömer S. kaçtı. Polis, Ömer S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.