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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:58

Yer Güngören! Yaşlı kadının korku dolu bekleyişi! Balkona çamaşır asmaya bile çıkamıyor: ‘Binanın altında kalacağım’

İstanbul'un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirilen apartman yıkımının ardından bitişikteki binada hasar meydana geldi. Hasar gören binanın 5'inci katında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Gülsüm Özdemir, duvarlarında oluşan çatlaklar ve balkonunun bir bölümünün yıkılması nedeniyle korku içinde yaşadığını anlattı. Balkona çamaşır bile asamadığını söyleyen yaşlı kadın enkaz altında kalmaktan korktuğunu söyledi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer Güngören! Yaşlı kadının korku dolu bekleyişi! Balkona çamaşır asmaya bile çıkamıyor: ‘Binanın altında kalacağım’
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Olay, Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bitişikteki apartmanın yıkılması sırasında Gülsüm Özdemir'in yaşadığı binada hasar oluştu. Evinin oturma odasındaki duvarların çatladığını, balkonunun bir bölümünün ise yıkıldığını belirten Özdemir, olası bir depremde binanın zarar görmesinden ve enkaz altında kalmaktan korktuğunu söyledi.



"DEPREM OLSA ALTINDA KALACAĞIM DİYE KORKUYORUM"

78 yaşında olduğunu ve tek başına yaşadığını anlatan Gülsüm Özdemir, maddi imkânsızlıklar nedeniyle başka bir eve kiraya çıkamadığını belirtti. Çocuklarının da kendisini başka bir eve çıkaracak maddi gücünün olmadığını ifade eden Özdemir, çocuklarıyla birlikte yaşamasının da mümkün olmadığını dile getirdi.


"DUVAR OLDUĞU GİBİ ÇATLADI"

Yaşadığı korkuyu anlatan Özdemir, "Yanda yıkım olduğu için ben çok zarar gördüm. Duvar olduğu gibi çatladı. Gücüm olmadığı için başka eve kiraya çıkamıyorum. Korkuyorum, deprem olsa altında kalacağım. Çocuklarımın da beni kiraya çıkaracak gücü yok. Ben de onlarla oturamam" dedi.

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"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUM"

Evinde meydana gelen hasarın ardından huzurunun kalmadığını belirten Özdemir, yetkililerin binaya gelerek inceleme yapmasını ve gerekli önlemleri almasını istedi. Yetkililere seslenen Özdemir, "Yetkililer gelip görsünler, tespit etsinler. Bina yıkılırsa 'Haberimiz olmadı' demesinler. Önlem alınmasını istiyorum. Orası yıkıldığından beri ben çok rahatsızım" ifadelerini kullandı.



BALKONUNU KULLANAMIYOR ÇAMAŞIR ASMAYA BİLE KORKUYOR

Balkonunun bir bölümünün yıkılması nedeniyle burayı kullanamadığını anlatan Özdemir, günlük yaşamını sürdürmekte de zorlandığını söyledi. Yaşı nedeniyle dengesini kaybedip düşmekten korktuğunu belirten Özdemir, "Balkona çıkamıyorum, çamaşır asamıyorum. Yaşlı bir kadın olduğum için başım dönüp aşağıya düşerim diye korkuyorum" diye konuştu.

Yalnız yaşayan 78 yaşındaki Gülsüm Özdemir, evindeki hasarın uzman ekipler tarafından incelenmesini, binanın güvenli olup olmadığının belirlenmesini ve olası tehlikelere karşı gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasını bekliyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #GÜNGÖREN

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