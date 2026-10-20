Yer Güngören! Yaşlı kadının korku dolu bekleyişi! Balkona çamaşır asmaya bile çıkamıyor: ‘Binanın altında kalacağım’





"DUVAR OLDUĞU GİBİ ÇATLADI"



Yaşadığı korkuyu anlatan Özdemir, "Yanda yıkım olduğu için ben çok zarar gördüm. Duvar olduğu gibi çatladı. Gücüm olmadığı için başka eve kiraya çıkamıyorum. Korkuyorum, deprem olsa altında kalacağım. Çocuklarımın da beni kiraya çıkaracak gücü yok. Ben de onlarla oturamam" dedi.