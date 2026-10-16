Yer Sarıyer! Sel felaketinden korkunç görüntüler! Dev istinat duvarları yerle bir oldu: Siteye giren su yerleşim yerlerini böyle bastı!

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak, Ayazağa Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, yerleşim alanına ulaşarak bir sitenin istinat duvarlarını yıktı. Duvarların yıkılmasının ardından siteye dolan su, buradan yollara ve yerleşim alanlarına yayıldı.