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Giriş Tarihi: 16.10.2026 11:52 Son Güncelleme: 16.10.2026 12:03

Yer Sarıyer! Sel felaketinden korkunç görüntüler! Dev istinat duvarları yerle bir oldu: Siteye giren su yerleşim yerlerini böyle bastı!

İstanbul Sarıyer’de sağanağın ardından yüksek kesimlerden gelen sel sularının istinat duvarlarını yıkarak siteye dolduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Siteye giren su, yollara ve yerleşim alanlarına yayıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Sarıyer! Sel felaketinden korkunç görüntüler! Dev istinat duvarları yerle bir oldu: Siteye giren su yerleşim yerlerini böyle bastı!
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İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak, Ayazağa Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, yerleşim alanına ulaşarak bir sitenin istinat duvarlarını yıktı. Duvarların yıkılmasının ardından siteye dolan su, buradan yollara ve yerleşim alanlarına yayıldı.

DUVARLARIN YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA

Yolların su altında kaldığı, araçların sürüklendiği Ayazağa'da, sel sularının siteye ulaştığı anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yüksek kesimlerden gelen suyun istinat duvarlarını yıkarak siteye dolduğu ve kısa sürede çevreye yayıldığı anlar yer alıyor.

Sarıyer'de şiddetli sağanağın ardından sel sularının istinat duvarlarını yıkıp siteye dolduğu anlar kameraya yansıdı | Video

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SARIYER

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Yer Sarıyer! Sel felaketinden korkunç görüntüler! Dev istinat duvarları yerle bir oldu: Siteye giren su yerleşim yerlerini böyle bastı!
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