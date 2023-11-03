Yer Sivas: Yardım edin diye bağırdı! Saçından sürükleyip...

Dehşet dolu olay, dün saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. C.K. erkek arkadaşı A.Ç.'den ayrılma kararı alınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce elinde bıçak olan A.Ç., sokak ortasında kız arkadaşı C.K.'yi uzun süre dövdü. A.Ç., saçından sürüklediği C.K.'ye tekme ve tokat attı. Bu sırada çevre apartmanlarda olayı izleyen bazı vatandaşlar, konserve atarak A.Ç.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından ikna edilen A.Ç., bir süre sonra kırmızı bir otomobile binerek uzaklaştı.

Bu arada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, C.K.'nin 'yardım edin ne olur' diye bağırdığı duyuldu.

Sivas'ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video



YAKALANDI!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa süreli çalışmayla A.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ç.'nin, ifadesinde olayın kız arkadaşı C.K.'nin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan C.K.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.