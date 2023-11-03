Haberler Yaşam Haberleri Yer Sivas: Yardım edin diye bağırdı! Saçından sürükleyip...
Giriş Tarihi: 3.11.2023 12:35

Yer Sivas: Yardım edin diye bağırdı! Saçından sürükleyip...

Sivas'ta, kız arkadaşı C.K.'yi sokak ortasında saçından tutarak sürükleyip tekme- tokat döven A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı...

DHA
Yer Sivas: Yardım edin diye bağırdı! Saçından sürükleyip...

Dehşet dolu olay, dün saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. C.K. erkek arkadaşı A.Ç.'den ayrılma kararı alınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce elinde bıçak olan A.Ç., sokak ortasında kız arkadaşı C.K.'yi uzun süre dövdü. A.Ç., saçından sürüklediği C.K.'ye tekme ve tokat attı. Bu sırada çevre apartmanlarda olayı izleyen bazı vatandaşlar, konserve atarak A.Ç.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından ikna edilen A.Ç., bir süre sonra kırmızı bir otomobile binerek uzaklaştı.
Bu arada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, C.K.'nin 'yardım edin ne olur' diye bağırdığı duyuldu.

Sivas'ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video


YAKALANDI!
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa süreli çalışmayla A.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ç.'nin, ifadesinde olayın kız arkadaşı C.K.'nin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine yaşandığını söylediği öğrenildi.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan C.K.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Benjamin Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var
Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
İYİ Parti'de "kopuş" sürüyor! Bomba açıklama: Daha ne istifalar gelecek
CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması
Bakan Fidan'dan AB'ye: Filistin gösterilerinin engellenmesi çifte standart
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze'de insanlık suçu işleniyor
Kraliçeden Osman’a ziyaret
Marks and Spencer'dan Filistin bayraklı skandal! "Özür diliyoruz" diyerek sildiler
Türk devlet liderleri "Türk Devri" sloganıyla Astana'da! Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Peş peşe kritik temaslar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Sivas: Yardım edin diye bağırdı! Saçından sürükleyip...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA