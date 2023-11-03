Video Yaşam Sivas'ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video
Sivas'ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video

Sivas'ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video

03.11.2023 | 10:24

Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan polislerce gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas Altuntabak Mahallesi'nde C.K, erkek arkadaşı olduğu ve bir süre önce ayrıldığı öne sürülen Ç.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle sokakta tartıştı. Ç.K. darbedip saçından sürüklediği C.K'yi otomobiline bindirmeye çalıştı. Bu sırada bir kişinin binadan fırlattığı kavanoz, Ç.K'nin sırtına isabet etti. Genç kadının yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar, elinde bıçak bulunan Ç.K'yi ikna edip kızı bırakmasını sağladı. Aracına binerek uzaklaşan Ç.K, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Facia teğet geçti! O anlar kamerada 01:06
Facia teğet geçti! O anlar kamerada 03.11.2023 | 11:57
Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika: Ankara’ya uzandı! 00:24
Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika: Ankara'ya uzandı! 03.11.2023 | 11:19
Sivas’ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video 02:42
Sivas'ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video 03.11.2023 | 10:24
Oğluna böbreğini bağışlayan baba: O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti | Video 03:56
Oğluna böbreğini bağışlayan baba: "O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti" | Video 03.11.2023 | 10:24
Belindeki silah yürürken ateş alınca yere yığıldı | Video 03:19
Belindeki silah yürürken ateş alınca yere yığıldı | Video 03.11.2023 | 10:51
Öğretmeni döven taksici: “Ben dövmedim kendi kendini dövmüş” | Video 01:03
Öğretmeni döven taksici: “Ben dövmedim kendi kendini dövmüş” | Video 03.11.2023 | 10:50
2 erkek çocuğuna cinsel istismar sanığına 82 yıla kadar hapis istendi | Video 01:28
2 erkek çocuğuna cinsel istismar sanığına 82 yıla kadar hapis istendi | Video 03.11.2023 | 10:24
Kapadokya’nın zirvesini yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti | Video 02:59
Kapadokya’nın zirvesini yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti | Video 03.11.2023 | 09:23
Aracın tamponunda 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video 01:25
Aracın tamponunda 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video 03.11.2023 | 09:23
Narkogüç operasyonlarında 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:59
"Narkogüç" operasyonlarında 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi | Video 03.11.2023 | 09:23
Eve pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı 00:52
Eve pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı 02.11.2023 | 18:24
Dilan - Engin Polat çiftine ait lüks araçlar çekicilerle Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü | Video 01:00
Dilan - Engin Polat çiftine ait lüks araçlar çekicilerle Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü | Video 02.11.2023 | 16:57
Tunca Nehri dibi gördü | Video 03:45
Tunca Nehri dibi gördü | Video 02.11.2023 | 15:52
Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak böyle devrildi | Video 01:45
Yalova’da kontrolden çıkan kamyon, minibüs ve otomobile çarparak böyle devrildi | Video 02.11.2023 | 16:13
Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video 05:53
Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video 02.11.2023 | 14:53
Son Dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! | Video 00:09
Son Dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! | Video 02.11.2023 | 15:36
Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video 00:56
Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video 02.11.2023 | 14:53
Dilan Polat ve Engin Polat’ın arabaları Emniyet’e çekildi | Video 06:34
Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları Emniyet'e çekildi | Video 02.11.2023 | 14:31
O görüntüler yeniden gündem oldu: Ferrari bizi rezil etti... Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi | Video 00:33
O görüntüler yeniden gündem oldu: Ferrari bizi rezil etti... Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi | Video 02.11.2023 | 14:42
Büyükçekmece’de bazanın altından ceset çıktı! | Video 01:57
Büyükçekmece'de bazanın altından ceset çıktı! | Video 02.11.2023 | 14:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA