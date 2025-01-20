Yerli ve Millî Keskin Nişancı Tüfeği MKE 408 tanıtıldı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma kapasitesine büyük bir güç katacak olan bu yeni tüfek, hem menziliyle hem de hassasiyetiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Daha uzun menzil, daha yüksek hassasiyet! sloganıyla tanıtılan MKE 408, tamamen yerli üretim olmasıyla öne çıkarken, Türk savunma sanayiinde teknolojik ilerlemenin simgesi haline geldi. Paylaşımda kullanılan "Keskin nişancıda tarih yeniden yazılıyor" ifadesi, bu yenilikçi tüfeğin önemini vurguladı.

Türk mühendislerinin üstün çalışmalarıyla geliştirilen MKE 408, uzun mesafelerdeki hedeflere yüksek doğruluk oranıyla isabet sağlaması için tasarlandı. Savunma sanayii uzmanları, bu yeni tüfeğin hem güvenlik güçlerinin operasyonel etkinliğini artıracağını hem de Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığını azaltacağını belirtiyor.

MKE'nin paylaşımında kullanılan şu ifadeler dikkat çekti:

• #MKE408

• #Yerli ve #Millî

• #MillîGüçMKE

Savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan MKE 408'in yakında detaylı bir tanıtımının yapılması bekleniyor.