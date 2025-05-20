Yeşilay’dan 19 Mayıs’a özel anlamlı video: “Bağımsızlığa giden yol ilk adımla başlar!”

105 yıllık geçmişiyle bağımlılıkla mücadelede öncü bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, 19 Mayıs'a özel olarak hazırladığı videoda millî sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan rol aldı. "Bağımsızlığa giden yol ilk adımla başlar" mesajıyla açılan video, izleyiciyi bağımlılıklardan uzak, aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye davet ediyor.

"Bağımsızlığa giden yol ilk adımla başlar" sloganıyla sunulan film, sporun ve aktif bir yaşamın gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerken; bağımlılıkla mücadelenin sporla nasıl desteklenebileceğini etkileyici bir dille anlatıyor. Filmde millî sporcuların disiplinli çalışmaları ve ilham veren başarılarıyla, gençler spor yapmaya teşvik ediliyor.

Yeşilay'dan 19 Mayıs'a özel anlamlı video

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle herkesin bayramını kutlayan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilay olarak bu anlamlı günde bir kez daha vurguluyoruz: Gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin yarınları için en büyük güvencedir. Geçmişte milletçe verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi gibi, bugün de gençliğimizin bağımlılıklardan kurtuluşu için çalışıyoruz. Spor bu mücadelede hem panzehir hem yol arkadaşıdır. Bu nedenle, 77 ilde faaliyet gösteren 110 Yeşilay Spor Kulübümüzle gençleri spor aracılığıyla da desteklemeye devam edeceğiz."

Doç. Dr. Dinç, sporun yalnızca fiziksel gelişime değil; ruhsal ve sosyal güçlenmeye de katkı sağladığını belirtti. Sporla ilgilenen gençlerin daha enerjik, stres seviyeleri düşük, konsantrasyonları yüksek ve özgüvenli bireyler olduklarını vurguladı.

19 Mayıs bayramı vesilesiyle hazırlanan filme de değinen Yeşilay Başkanı, film vesilesiyle başta gençler olmak üzere tüm topluma "Bağımsızlığa giden yol ilk adımla başlar" mesajımızla cesaret vererek, sağlıklı yaşama ve bağımsızlığa dair bir kere daha güçlü bir çağrı yapıyoruz dedi.

Videoda rol alan Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmıştı. Bu özel filmdeki etkileyici performanslarıyla da gençlere bir kez daha örnek oldular.

Yeşilay'ın sağlıklı ve bilinçli bir yaşama davet ettiği video, Yeşilay'ın sosyal medya hesapları ve dijital platformları üzerinden izlenebilir.