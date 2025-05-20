Yeşilay’dan 19 Mayıs’a özel anlamlı video

Yeşilay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı millî sporcuların rol aldığı özel bir video ile kutluyor. Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşamı vurgulayan video, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 105 yıllık geçmişiyle bağımlılıkla mücadelede öncü bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, 19 Mayıs’a özel olarak hazırladığı videoda millî sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan rol aldı. “Bağımsızlığa giden yol ilk adımla başlar” mesajıyla açılan video, izleyiciyi bağımlılıklardan uzak, aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye davet ediyor.