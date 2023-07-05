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Giriş Tarihi: 5.7.2023 13:18

Yılın en iddialı komedi filmi ‘Güven Bana’ 24 Kasım’da vizyonda

Ünlü oyuncular Cihangir Ceyhan, Okan Cabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan’ı buluşturan komedi filmi “Güven Bana”, 24 Kasım’da vizyona giriyor. Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği film, sinema salonlarına kahkaha getirecek.

Yılın en iddialı komedi filmi ‘Güven Bana’ 24 Kasım’da vizyonda
Yapımını Aytaç Medya'nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ'ın üstlendiği "Güven Bana" filminin çekimleri tamamlandı. "İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Çalgı Çengi" ve "Düğün Dernek" gibi başarılı yapımlara imza atan Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği filmin vizyon tarihi de belli oldu. Oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Cabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan gibi ünlü isimlerin yer aldığı komedi türündeki "Güven Bana", 24 Kasım Cuma günü seyirciyle buluşacak.

CENAZE EVİNDE SAHTE PARA KRİZİ

Yılın en iddialı filmleri arasında gösterilen ve sinemaseverler tarafından merakla beklenen "Güven Bana"nın hikâyesi şöyle: Özcan ve Sercan, tefeciye olan senet borçlarını ödemek için Müslüm dayılarının kendilerine olan 150 bin TL borcunu almaya giderler. Müslüm parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Müslüm'ün cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir; para sahtedir! Sahte paradan kurtulmanın yolunu aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine giderler. Parayı ölen dayılarının ceketinin cebine koymayı planlayan ikili, geri dönüşü imkânsız bir maceraya adım atar.

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Yılın en iddialı komedi filmi ‘Güven Bana’ 24 Kasım’da vizyonda
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