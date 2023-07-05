Yılın en iddialı komedi filmi ‘Güven Bana’ 24 Kasım’da vizyonda

Yapımını Aytaç Medya'nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ'ın üstlendiği "Güven Bana" filminin çekimleri tamamlandı. "İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Çalgı Çengi" ve "Düğün Dernek" gibi başarılı yapımlara imza atan Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği filmin vizyon tarihi de belli oldu. Oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Cabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan gibi ünlü isimlerin yer aldığı komedi türündeki "Güven Bana", 24 Kasım Cuma günü seyirciyle buluşacak.Yılın en iddialı filmleri arasında gösterilen ve sinemaseverler tarafından merakla beklenen "Güven Bana"nın hikâyesi şöyle: Özcan ve Sercan, tefeciye olan senet borçlarını ödemek için Müslüm dayılarının kendilerine olan 150 bin TL borcunu almaya giderler. Müslüm parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Müslüm'ün cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir; para sahtedir! Sahte paradan kurtulmanın yolunu aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine giderler. Parayı ölen dayılarının ceketinin cebine koymayı planlayan ikili, geri dönüşü imkânsız bir maceraya adım atar.