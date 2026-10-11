Yıllarca kaçan 52 hükümlü yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 firari yakalandı. Türk Sanat Müziği sanatçısı Samime Sanay'ı 2011 yılında çalışanlarıyla birlikte 1.1 milyon lira dolandıran 30 yıllık arkadaşı banka müdürü Birgül K. (67) İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Birgül K.'nın 4 yıldır arandığı öğrenildi.

56 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZA

Büyükçekmece'de çatı katında yakalanan Durcan Çoban (47), 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis ve 10 milyon 485 bin lira para cezası bulunuyordu. Çoban'ın kendini emekli avukat gibi tanıttığı öne sürüldü.

OĞLUNUN EVİNDE ÇIKTI

Avcılar'da oğlunun evinde saklanan ve 13 yıldır aranan firari hükümlü Yakup Akarslan'ın (58) ise resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılıktan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 UYAP aranması olduğu öğrenildi.

YAĞMADAN 12 YIL

11 yıldır aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 4 ayrı aranmasının olduğu öğrenilen Nihat Küçük (52), Silivri'de birlikte yaşadığı kadının evinde yakalandı.

CEZAEVİ FİRARİSİ

24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Melike Çağlar'ın (28), 8 aranması ve 32 suç kaydının olduğu öğrenildi.