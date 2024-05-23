Yine skandal yine suçüstü

Skandal Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Türk Gücü OSB'de meydana geldi. OSB görevlileri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait bir vidanjörün Şerefli Deresi'ne akan yağmur suyu hattına atık boşalttığını fark etti. Çevre skandalını fotoğraflayan görevliler durumu hemen jandarmaya ve çevre müdürlüğüne bildirdi.Jandarma, söz konusu vidanjörle ilgili işlem başlatırken vidanjörün TESKİ'ye ait olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı. İki hafta önce de TESKİ vidanjörü Ergene Nehri'ne atık boşaltırken görüntülenmişti. Aracın dereye atık boşaltmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştı.İki hafta önce yaşanan skandalın ardından açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Belediyemiz mülkiyetinde olmayan bir kanal temizlik aracının, Sağlık Mahallesi civarında tank temizliği yaptığı tespit edilmiştir. TESKİ tarafından hizmet alımı yoluyla dışarıdan kiralanan araç yüklenici firmaya aittir. İlgili firma ve firma çalışanı hakkında tüm yasal işlemler derhal yapılmıştır" demişti. Başkanın yeni skandalla ilgili ne diyeceği merak konusu oldu.