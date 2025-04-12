Yoğun kar yağışı altında Gazze yürüyüşü

Gümüşhaneliler Gazze'de devam eden vahşetin durması için hep bir ağızdan tekbir getirerek yürüyüş yaptı. Yaklaşık 150 kişilik grup, Gazze' de ki direnişi ve sabrı selamladı. Getirilen tekbirler, okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualar ile zulme karşı tek yürek olundu.

Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Partiler ve Gümüşhaneli vatandaşların destek verdiği yürüyüşte Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarına karşı sessiz kalınmadı. Yürüyüşe katılanların yanı sıra pencerelere balkonlara çıkan vatandaşlar tekbirlere eşlik etti.