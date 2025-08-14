Haberler Yaşam Haberleri YÖKDİL sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı: 2025 YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.8.2025 15:53

2025 YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açılıyor. Akademik anlamda yabancı dil seviyelerini tespit etmek ve kanıtlamak isteyen adayların tercih ettiği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları bu hafta açıklanıyor. Temmuz ayında gerçekleşen sınav yılda 2 kez düzenleniyor. YÖKDİL/2 için sonuçlar sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, sonuç tarihi:

2025 YÖKDİL sonuçları adayların erişimine açılıyor. Mesleki alanda yabancı dil seviyesini ölçmek adına tercih edilen sınavda sorgulama yapacak adaylar daha sonra bu puanlarını akademik hayat başta olmak üzere pek çok alanda kullanabilecek. YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM üzerinden T.C. kimlik numarası ve AİS şifresi ile gerçekleşecek. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sonuç sistemi:

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/2 sonuçları için ÖSYM takviminde belirtilen gün geldi çattı.

Adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenebilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.

