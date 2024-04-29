YÖK’ten vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı

Bir vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyesinin şikayeti üzerine harekete geçen YÖK, dokuz üniversitede inceleme yürütürken, bazı üniversitelere öğretim elemanlarına hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için yaptırım kararı verdi. Sabah'ın edindiği bilgiye göre; TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı şikayetinde bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı konuya ilişkin TBMM'ye gönderdiği yazıda maaş ödemeleri konusunda üniversitelerde denetim yaptıklarını bildirdi.
EMSAL OLMALI
YÖK, şu tespitte bulundu:
"Konuya ilişkin
Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında; öğretim elemanlarına
unvanlarına göre ödeyecekleri
ücrette, vakıf yükseköğretim
kurumlarının belirlenen ücret
türüne sözleşmelerde yer verilmesi
ve sonuçlarının karşı tarafça
anlaşılmasının temin edilmiş
olması şartıyla; Devlet yükseköğretim
kurumlarında ödenen
emsal ücretin net veya brüt miktarından
birisini esas alabileceklerine
karar verilmiştir. Vakıf
yükseköğretim kurumlarına,
öğretim elemanlarına ücretlerinin
zamanında ve mevzuata
uygun olarak ödenmesi konusunda
gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi
hususunun hatırlatılmasının
uygun bulunmuştur. Söz
konusu kararlar vakıf yükseköğretim
kurumlarına tebliğ edilmiştir."
9 ÜNİVERSİTEDE İNCELEME
YÖK, kendilerine de benzer yönde şikayetler geldiğini belirterek, akademik personel ücretlerinin mevzuat kapsamında ödenip ödenmediğine ilişkin dokuz vakıf üniversitesinde inceleme yapıldığını belirtti.