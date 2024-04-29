YÖK’ten vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı

Bir vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyesinin şikayeti üzerine harekete geçen YÖK, dokuz üniversitede inceleme yürütürken, bazı üniversitelere öğretim elemanlarına hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için yaptırım kararı verdi. Sabah'ın edindiği bilgiye göre; TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı şikayetinde bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı konuya ilişkin TBMM'ye gönderdiği yazıda maaş ödemeleri konusunda üniversitelerde denetim yaptıklarını bildirdi."Konuya ilişkinYükseköğretim Yürütme Kurulutoplantısında; öğretim elemanlarınaunvanlarına göre ödeyecekleriücrette, vakıf yükseköğretimkurumlarının belirlenen ücrettürüne sözleşmelerde yer verilmesive sonuçlarının karşı tarafçaanlaşılmasının temin edilmişolması şartıyla; Devlet yükseköğretimkurumlarında ödenenemsal ücretin net veya brüt miktarındanbirisini esas alabileceklerinekarar verilmiştir. Vakıfyükseköğretim kurumlarına,öğretim elemanlarına ücretlerininzamanında ve mevzuatauygun olarak ödenmesi konusundagerekli dikkat ve özenin gösterilmesihususunun hatırlatılmasınınuygun bulunmuştur. Sözkonusu kararlar vakıf yükseköğretimkurumlarına tebliğ edilmiştir."YÖK, kendilerine de benzer yönde şikayetler geldiğini belirterek, akademik personel ücretlerinin mevzuat kapsamında ödenip ödenmediğine ilişkin dokuz vakıf üniversitesinde inceleme yapıldığını belirtti.