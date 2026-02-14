Yol verme kavgasında darp edilerek öldürülmüştü: Ferşat Tellioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise darp edilerek ağır yaralandığı olay Beşiktaş Dikilitaş Mahallesinde Dikilitaş Sokağında meydana geldi.

Kesepte alışveriş yapan Erdoğan Şengönül otomobiline binip ilerlemek isterken park halindeki motosikletten dolayı geçemedi. Buna tepki gösteren Erdoğan Şengönül ile motokurye arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma esnasında oradan geçen Ferşat Tellioğlu olaya müdahale etti ve küfür etmemesini söyledi. Otomobildeki Erdoğan Şengönül bu tepkinin ardından Ferşat Tellioğlu ile sözlü tartışmaya başladı. Ferşat Tellioğlu'nun otomobile yaklaşmasıyla beraber Şengönül bir el ateş etti. Ferşat Tellioğlu yaralandığını fark etmedi ve tekrar otomobile yaklaştığı esnada Şengönül tekrar ateş etti. 2'nci kurşun yarasıyla beraber Tellioğlu yere düştü. Tellioğlu'nun vurulduğunu gören yakınları Şengönül'ü arabadan çıkardı ve darp etti. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri 2 kişiyi hastanede tedavi altına aldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferşat Tellioğlu kurtarılamadı, Erdoğan Şengönül'ün ise hayati tehlikeyi atlatıp yoğun bakımdan çıkarıldığı kaydedildi.

Çıkan olayda hayatını kaybeden Ferşat Tellioğlu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ataşehir'deki Aksekili Mehmet Uslu Camii'ne getirildi. Taziyeleri Tellioğlu'nun yakınları kabull etti. Ferşat Tellioğlu'nun camiide kılınan ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Yenidoğan Mezarlığında toprağa verildi.