Yola atlayan motor 3 araçlı zincirlemeye kazaya yol açtı

Olay Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, grup halinde doğa gezisine çıkan motorcu gruptan bir kişinin yolu kontrol etmeden aniden yola çıkması sonucu arkadan gelen araç motora çarpmamak için yaptığı manevra, kaza yapmasına sebep oldu.