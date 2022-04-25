Video Yaşam Yola atlayan motor 3 araçlı zincirlemeye kazaya yol açtı | Video
Yola atlayan motor 3 araçlı zincirlemeye kazaya yol açtı | Video

Yola atlayan motor 3 araçlı zincirlemeye kazaya yol açtı | Video

25.04.2022 | 14:05

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OTOMATİK OYNAT

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yola aniden çıkan motor, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

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Olay Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, grup halinde doğa gezisine çıkan motorcu gruptan bir kişinin yolu kontrol etmeden aniden yola çıkması sonucu arkadan gelen araç motora çarpmamak için yaptığı manevra, kaza yapmasına sebep oldu.

Araç, yaptığı manevra ile ilk olarak yolun sağına çeken kamyonete çarparken, sürücüsünün hâkim olamadığı araba geriye doğru kayarak yol kenarında park halinde bulunan panelvan minibüse çarparak durabildi. Kaza yapan araç içerisindeki kişiler etrafta bulunan vatandaşlar tarafından araçtan indirildi. Olayda can kaybı olmaması teselli oldu.

Kaza anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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