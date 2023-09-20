Yüksek tansiyondan korunmak için 5 adım

Dünyada en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biri olan yüksek tansiyon birçok hastalığı tetikliyor. Yüksek tansiyonun önlenmesinin ciddi hastalıklardan korunmak için önemli olduğunu belirten uzmanlar 5 risk faktörünü şöyle sıralıyor:Çok fazla tuz, doymuş yağ ve kolesterol tüketiminden kaçınılması ve bunun yerine yeterli miktarda meyve, sebze ve tam tahıl tüketilmesi gerekiyor.Hareketsiz bir yaşam tarzı yüksek tansiyona yakalanma riskini artırıyor. Düzenli egzersiz yapmak ve fiziksel aktivite önemli.Alkol tüketimi kan basıncını yükseltebilir. Yüksek tansiyondan korunmak için alkol alımına dikkat etmek gerekiyor.Birçok hastalığa neden olan sigara ve tütün kullanımı kan damarlarına zarar veriyor.Kronik stres, yüksek tansiyonu tetikleyebiliyor.