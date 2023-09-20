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Giriş Tarihi: 21.9.2023

Yüksek tansiyondan korunmak için 5 adım

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Yüksek tansiyondan korunmak için 5 adım
Dünyada en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biri olan yüksek tansiyon birçok hastalığı tetikliyor. Yüksek tansiyonun önlenmesinin ciddi hastalıklardan korunmak için önemli olduğunu belirten uzmanlar 5 risk faktörünü şöyle sıralıyor:
SAĞLIKSIZ BESLENME: Çok fazla tuz, doymuş yağ ve kolesterol tüketiminden kaçınılması ve bunun yerine yeterli miktarda meyve, sebze ve tam tahıl tüketilmesi gerekiyor.
HAREKETSIZ YAŞAM: Hareketsiz bir yaşam tarzı yüksek tansiyona yakalanma riskini artırıyor. Düzenli egzersiz yapmak ve fiziksel aktivite önemli.
ALKOL TÜKETIMI: Alkol tüketimi kan basıncını yükseltebilir. Yüksek tansiyondan korunmak için alkol alımına dikkat etmek gerekiyor.
TÜTÜN KULLANIMI: Birçok hastalığa neden olan sigara ve tütün kullanımı kan damarlarına zarar veriyor.
STRES: Kronik stres, yüksek tansiyonu tetikleyebiliyor.

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Yüksek tansiyondan korunmak için 5 adım
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