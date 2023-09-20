Yüksek tansiyondan korunmak için 5 adım

Dünyada en sık görülen kronik rahatsızlıklardan biri olan yüksek tansiyon birçok hastalığı tetikliyor. Yüksek tansiyonun önlenmesinin ciddi hastalıklardan korunmak için önemli olduğunu belirten uzmanlar 5 risk faktörünü şöyle sıralıyor: SAĞLIKSIZ BESLENME: Çok fazla tuz, doymuş yağ ve kolesterol tüketiminden kaçınılması ve bunun yerine yeterli miktarda meyve, sebze ve tam tahıl tüketilmesi gerekiyor. HAREKETSIZ YAŞAM: Hareketsiz bir yaşam tarzı yüksek tansiyona yakalanma riskini artırıyor. Düzenli egzersiz yapmak ve fiziksel aktivite önemli. ALKOL TÜKETIMI: Alkol tüketimi kan basıncını yükseltebilir. Yüksek tansiyondan korunmak için alkol alımına dikkat etmek gerekiyor. TÜTÜN KULLANIMI: Birçok hastalığa neden olan sigara ve tütün kullanımı kan damarlarına zarar veriyor. STRES: Kronik stres, yüksek tansiyonu tetikleyebiliyor.