Yumurtanın taze olup olmadığını anlamanın kolay yolu! Mutfakta işinize yarayacak ipucu

YUMURTANIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Yumurtayı kırdıktan sonra görünümünü ve kokusunu kontrol etmek de önemlidir. Belirgin şekilde kötü veya alışılmadık bir koku fark edilirse yumurta tüketilmemelidir. Kabuğunda çatlak bulunan ya da uygun koşullarda saklanmadığından şüphelenilen yumurtalara karşı da dikkatli olunmalıdır.

Bununla birlikte yumurtanın normal görünmesi ve kötü kokmaması, zararlı mikroorganizmalar içermediğini garanti etmez. Bu nedenle yalnızca kokuya veya görüntüye güvenerek karar vermemek gerekir.