Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk balıkçı teknesine taciz

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında avlanma faaliyetinde bulunan Türk bayraklı "Barbaros-4" isimli balıkçı teknesi, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizi ile karşılaştı.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye gelerek havaya ateş açtı ve Türk teknesine tacizde bulundu. Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine, bölgede görev yapmakta olan 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 Sahil Güvenlik botu olay mahalline sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Türk Sahil Güvenlik unsurları, Yunan Sahil Güvenlik ekibini orta hat üzerinden sürerek bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmedi. "Barbaros-4" adlı tekne, güvenli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikal ettirildi.