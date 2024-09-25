Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk balıkçı teknesine taciz

Olay yerine ulaşan Türk Sahil Güvenlik unsurları, Yunan Sahil Güvenlik ekibini orta hat üzerinden sürerek bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmedi. "Barbaros-4" adlı tekne, güvenli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikal ettirildi.