Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk balıkçı teknesine taciz
Muğla’nın Bodrum açıklarında avlanma yapan Türk bayraklı bir balıkçı teknesi, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından havaya ateş açılarak taciz edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı müdahale etti.
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