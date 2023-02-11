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Giriş Tarihi: 11.2.2023 22:36 Son Güncelleme: 11.2.2023 23:57

Yüzlerce  sağlıkçı gitmek için gönüllü oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve  9 saat ara ile 2 büyük depremin  yaşandığı felaket bölgesinde, Kocaeli'den giderek  gönüllü olarak görev yapmak için yüzlerce sağlık personeli başvuruda  bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Yüzlerce  sağlıkçı gitmek için gönüllü oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bir çok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye çok sayıda araç, personel ve arama kurtarma ekibi ile sağlık personeli sevk eden illerden biri de Kocaeli oldu. Kocaeli'den bölgeye gidip hala görev yapmakta olan 353 sağlık personeli olduğu öğrenilirken, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, yüzlerce sağlık personelinin de bölgeye gitmek amacıyla gönüllü olduklarını açıkladı.

YÜZLERCE KİŞİ GÖNÜLLÜ OLDU

Kocaeli İl Sağlık İl Müdürü Yüksel Pehlevan, gazetemize özel yapmış olduğu açıklamalarda " Deprem felaketinin hemen ardından, bölgeye çok sayıda personel yönelndirdik. Şu an bölgede Kocaeli'nden giden 353 sağlık personelimiz var. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, yüzelerce personelimiz de, gönüllü olarak bölgeye gitmek için başvuruda bulundu. Hatta gönderilen personellerimiz arasında yer alamadıkları için üzüldüler. Şu anda 650 civarında bölgeye gitmek için başvuruda bulunan personelimiz var. İhtiyaç duyulması halinde, bütün personelimizin, gönüllü olmak için sıraya gireceklerinden eminim" dedi.

BU TRAMVAYI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Deprem bölgesinden ilimize tedavi için gelen depremzedelerinde olduğunu ifade eden Pehlevan, "Kocaeli'ne gelen , gerek kamu ve gerekse özel hastanelere başvuran depremzedelerimiz oldu. Başvurada bulunan depremzedelerimizin çoğu , Kocaeli'ndeki yakınlarının yanına gelmiş, yada getirilmiş olan kişilerdi. Yine büyük çoğunluğu ayakta tedavi oldu. Deprem bölgesinden ilimize gelmiş olan ve hayati tehlikesi bulunan hastamız yok. Şu anda daha çok bu hastalarımıza psikolojik destek vermek için çalışıyoruz. Herkes tek yürek olmuş elinden geleni yapıyor. Bu tramvayı hep beraber aşacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine yaralılarımıza acil şifalar ve ülkemize geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

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Yüzlerce  sağlıkçı gitmek için gönüllü oldu
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