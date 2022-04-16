Haberler Yaşam Haberleri Yüzlerce uyuşturucu hapla yakalanmışlardı! 1'i kadın 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.4.2022 23:51 Son Güncelleme: 17.4.2022 00:17

Yüzlerce uyuşturucu hapla yakalanmışlardı! 1'i kadın 3 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Yüzlerce uyuşturucu hapla yakalanmışlardı! 1’i kadın 3 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından,  alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, takibe alınarak durdurulan bir araç içeresinden bin 827 uyuşturucu hap ele geçirildi.  Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, takibe alınan bir araç Kartepe İlçesi Uzuntarla mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde gerçekleştirilen aramalar esnasında, Captagon isimi verilen bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.A.A. (24), A.E.Ç. (22) ve S.D. (27) gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma'da işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yüzlerce uyuşturucu hapla yakalanmışlardı! 1'i kadın 3 kişi tutuklandı
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