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Giriş Tarihi: 30.8.2023 10:38 Son Güncelleme: 30.8.2023 10:39

Zafer Bayramı'nın 101.yılı coşkusu Taksim'deki törenle başladı

Türkiye Cumhuriyetinin büyük zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Zafer Bayramı’nın 101.yılı coşkusu Taksim’deki törenle başladı

Beyoğlu Taksim Cumhuriyet anıtında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKILDI

Zaferin 100. yıl kutlamaları İstanbul'da saat 09.00'da Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreniyle başladı. Çelenk bırakma töreninden sonra bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından törenler başladı. Anıttaki törenin hemen sonrasında İstiklal Caddesinde İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve gençler Türk bayrakları ile donatılan İstiklal Caddesinde İstiklal yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Vatan Caddesindeki tören öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül Valilik binası fuaye alanında tebrikleri kabul etti. Ardından Vatan Caddesindeki geçiş törenine katıldı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu.

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Zafer Bayramı'nın 101.yılı coşkusu Taksim'deki törenle başladı
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