Zeytin Dalı kahramanına büyük ayıp! Şehide küfür eden sanığa şaka gibi ‘iyi hal’ indirimi

'ŞEHİDE KÜFÜRLÜ HAREKET ETTİ'

Şüpheli Erkan Abdioğlu, Abdullah Taha Koç'un defnedildiği yönündeki haberlerin altına, 'Bu o.ç. nereyi temizleyecekti. Adamı gömerler böyle' diyerek yorum yaptı. Bu yoruma gören aile Abdioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkan Abdioğlu hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erkan Abdioğlu hakkında daha önce terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma geçirdiği, yine Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan derdest soruşturma ve kovuşturma dosyasının bulunduğu öğrenildi. Abdioğlu ise buna rağmen suçlamaları kabul etmeyerek, telefonunun Almanya'da iken çalındığını ileri sürdü.