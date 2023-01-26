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Giriş Tarihi: 26.1.2023 07:58

Zeytin Dalı kahramanına büyük ayıp! Şehide küfür eden sanığa şaka gibi ‘iyi hal’ indirimi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2018 yılında silah arkadaşları ile birlikte şehit düşen Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’a (23) sosyal medyada küfür dolu hakaretlerde bulunan Erkan Abdioğlu’na (40) şaka gibi bir ceza verildi. ‘Kişinin hatırasına hareket’ suçundan yargılanan Abdioğlu ‘iyi hal’ indirimi ile 11 ay 20 gün hapis cezası verilip, cezası ertelendi. Şehidin ailesi karara isyan ederek, kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Zeytin Dalı kahramanına büyük ayıp! Şehide küfür eden sanığa şaka gibi ‘iyi hal’ indirimi

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 2018 yılının Mart ayında, TSK tarafından Suriye'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Şehidin ölümünden sonra ortaya çıkan telsiz konuşmasında, çatışma ortasında kaldıklarını belirten Koç'un, 'Jetler vursun, gerekirse biz de şehit olalım' dediği ortaya çıkmıştı. Şehit Koç'un operasyona gitmeden hemen önce ise, 'Bulmak' şiirinden 'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' dizelerini okumuştu.

'ŞEHİDE KÜFÜRLÜ HAREKET ETTİ'

Şüpheli Erkan Abdioğlu, Abdullah Taha Koç'un defnedildiği yönündeki haberlerin altına, 'Bu o.ç. nereyi temizleyecekti. Adamı gömerler böyle' diyerek yorum yaptı. Bu yoruma gören aile Abdioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkan Abdioğlu hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erkan Abdioğlu hakkında daha önce terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma geçirdiği, yine Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan derdest soruşturma ve kovuşturma dosyasının bulunduğu öğrenildi. Abdioğlu ise buna rağmen suçlamaları kabul etmeyerek, telefonunun Almanya'da iken çalındığını ileri sürdü.

BİR DE 'İYİ HAL' İNDİRİM VERİLDİ

Konya 20'nci Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Abdioğlu, 'iyi hal' indirimi ile birlikte 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteleyip, Abdioğlu'nun 1 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Şehidin babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç ise mahkemenin verdiği bu karara isyan etti. Aile kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

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Zeytin Dalı kahramanına büyük ayıp! Şehide küfür eden sanığa şaka gibi ‘iyi hal’ indirimi
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