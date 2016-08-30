FETÖ özel güvenlikte de yuvalanmış

Bütün kamu kurumlarına adamlarını yerleştiren FETÖ, özel güvenlik sektöründe de yuvalanmış. Güvenlik Federasyonu Başkanı Bülent Perut, “300 bin aktif güvenlikçinin yüzde 60’ı FETÖ’cü” dedi

Türkiye'nin püskürttüğü hain darbe girişiminin ardından asker ve polis gibi silah taşıma yetkisine sahip birimlerde büyük bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) temizliği yapılırken şimdilik silah taşıma yetkisine sahip başka bir birim olan özel güvenlik sektörüne yönelik bir çalışma yapılmadı. 1 milyonun üzerinde özel güvenlik görevlisinin bulunduğu sektörde halen 300 bin aktif görevli faaliyet gösteriyor ve bunun da yüzde 60'ının FETÖ üyesi olduğu ileri sürülüyor. FETÖ darbe öncesi sektöre giren şirketleri kontrol ettiği ve yandaşlarına ruhsat verildiği belirtiliyor. Emniyet müdürleri 10 Haziran 2004'te "Polis, özel güvenlik hizmeti verdiği için gerçek işlerini yapamıyor" gerekçesiyle 5188 Sayılı Yasa'yı çıkarttırmıştı. Bu yasayla spor karşılaşmaları ve diğer kamuya açık etkinliklerin güvenliği polisten alınarak özel güvenlik şirketlerine verildi. Böylece sektörde çalışan sayısı hızla 1 milyona kadar çıktı.



TEHLİKE ÇOK BÜYÜK

Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu Başkanı Bülent Perut, özel güvenlik sektöründeki FETÖ'cü yapılanmaya dair henüz bir çalışma yapılmadığını ve 300 bin aktif güvenlik görevlisinin yüzde 60'nın FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Şu ana kadar sadece Sakarya'da bir şirketin FETÖ'cü olduğu için kapatıldığını ve sahibinin gözaltına alındığını söyleyen Perut, bu alanda bir an önce araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Perut, "Bizim sektöre yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Özel güvenlik alanında FETÖ yapılanması sanıldığından da çok yüksek seviyede" diye konuştu.



DARBEYE KARŞI ÖNLEM ALIYORUZ

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından sektördeki güvenlik derecesinin üst seviyeye çıkarıldığını anlatan Perut, "Sektörde izinler iptal edildi, takviye personel sağlandı. Özellikle elektronik güvenlik sistemleri güçlendiriliyor. 10 bin özel güvenlik görevlisi olası bir darbeye karşı teyakkuzda. İletişim ağları kuruldu" diye konuştu. Perut, özellikle kamu kurumlarını koruyan ve halka açık alanlardaki organizasyonlarda görevli özel güvenlik şirketlerinin kontrolden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Perut, "Özel güvenlik şirketi görünümündeki hainlerle, özel güvenlik görevlisi üniforması giyip FETÖ'cülere yardım eden hainleri de en kısa sürede ayıklayıp hak ettikleri yere göndereceğiz" dedi.