Üçüncü Havalimanı için yakıt çiftliği kurulacak

İstanbul 3. Havalimanı için 210 milyon liralık yatırımla, 300 bin metreküp kapasiteli yakıt çiftliği kurulacak.

İstanbul 3. Havalimanı için 210 milyon liralık yatırımla 300 bin metreküp kapasiteli yakıt çiftliği inşa edilecek.

Devlet Hava Meydanları I·s¸letmesi Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nün 2013'te ihale ettiği, 4 fazda gerçekleşmesi planlanan I·stanbul Yeni Havalimanı için Yakıt C¸iftligˆi ve Hidrant Hatları Projesi çalışmalarına başlandı. Proje için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunuldu.

Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, projenin, Faz 1 çalışmaları kapsamında 2017-2018 yılları içerisinde tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında toplamda 10 yakıt tankı kurulacak. Yakıt c¸iftligˆi için yaklas¸ık 17 hektarlık alan kullanılacak. Söz konusu proje için 210 milyon liralık yatırım yapılacak.

Proje kapsamında ins¸a edilecek yakıt c¸iftligˆi ve hidrant sistemi ile alt yapı ins¸aatının birbirine paralel olarak yu¨ru¨tu¨lmesi planlanırken, bu is¸lerin tamamlanmasıyla yakıt c¸iftligˆi tam kapasiteye ulas¸acak ve toplam depolama hacmi 300 bin metreküp olacak.

Akaryakıt sisteminin temel konsepti; havaalanına yakıt temin etme, temin edilen yakıtı alan ic¸erisinde depolama ve dagˆıtma tesisi kurma ve bunu yu¨ksek kapasiteli uc¸ak yakıt hidrant sistemi ile birlikte yu¨ru¨tme olacak. Bu konsept, bu¨yu¨k miktarlarda jet yakıtının gu¨nlerce kullanabilecek s¸ekilde havalimanına alınmasını ve depolanmasını mu¨mku¨n kılarak, gu¨venli ve etkili yakıt hidrant dagˆıtıcıları ile direkt uc¸aklara yakıt sagˆmaya imkan verecek.

Kurulacak ünitenin JetA1 (Kerosen) uçak yakıtı depolanacak. Havalimanında gerc¸ekles¸ebilecek yu¨ksek orandaki yakıt ihtiyacını kars¸ılamak için denizden tas¸ıma ve jetty boru hattı ile iletme yöntemi kullanılacak. Uc¸aklara yakıt ikmali yer altında bulunan hidrant hatları vasıtasıyla yakıt c¸iftligˆinden (yakıt tanklarından) alınarak yapılacak. Proje kapsamında ins¸a edilecek yakıt c¸iftligˆinde yalnızca uc¸ak yakıtı depolanacak ve bu yakıt hidrant hatları ile uc¸aklara ikmal edilecek.

Ünitenin mühendislik dizaynı ve inşası Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Enerji Kurumu gibi bir dizi uluslararası teşkilatlar tarafından geliştirilen özel ve sağlam kodlara ve standartlara uygun olacak.