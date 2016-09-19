FETÖ'den TMSF'ye geçti, hisseleri uçuşa geçti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildikten sonra güçlü alımların görüldüğü Koza-İpek hisselerinde yükseliş sürerken, hisselerin ay başından beri kaydettiği prim yüzde 50'yi buldu

KAYIP BÜYÜKTÜ AMA

FETÖ'ye para aktarılmasını sağladıkları iddiası ile Ekim ayında Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanmıştı. Atamanın ardından grup hisselerinde sert satışlar görülmüş, hisselerdeki kayıplar yüzde 70'e ulaşmıştı. Koza-İpek şirketleri 1 Eylül'de yayınlanan KHK ile ise TMSF'ye devredilmişti. Buna göre, TMSF, şirketlerin varlıklarının satılmasına veya bu şirketlerin feshine karar verebilecek.

İLK SEANSTA KUVVETLİ YÜKSELİŞ

Koza-İpek grubu hisselerinden Koza Madencilik bu sabah ilk seansı yüzde 14.29 yükselişle tamamlarken; İpek Doğal Enerji yüzde 15.56, Koza Altın ise yüzde 6.04 yükseldi. BIST 100 endeksi ise yüzde 1.33 yükselişle 77,032 puan oldu.

Gün ortası öncesi işlemlerde Koza Altın ve Koza Madencilik hisseleri işlem hacminde ilk beş, İpek Doğal Enerji ise ilk 10 hisse arasında yer alıyor. Koza-İpek şirketlerinin 1 Eylül'de TMSF'ye devrinden ardından bugün gün ortası işlemlere kadar Koza Madencilik hisseleri yüzde 56, İpek Doğal Enerji yüzde 46, Koza Altın da yüzde 41 civarı yükseliş kaydetti. Aynı dönemde BIST-100 endeksindeki yükseliş ise yüzde 1.6 olarak gerçekleşti.