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’den 69 bin 895 kişi edildi

  • Giriş Tarihi: 26.12.2016
FETÖ’den 69 bin 895 kişi ihraç edildi
FETÖ’den 69 bin 895 kişi ihraç edildi

Devlet Personel Başkanlığı, 15 Temmuz 'cü Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği raporda, bugüne kadar FETÖ'den edilen personel hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 24 Kasım 2016 itibariyle düzenlenen verilere göre 69 bin 895 kişi FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 58 bin 712'i , 4 bin 927 askeri personel, 3 bin 636 öğretim görevlisi, bin 459 sözleşmeli personel bulunuyor. FETÖ'cülerin en fazla ihraç edildiği kamu kurumu Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Bakanlıktan toplam 30 bin 411 kişi ihraç edildi.

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