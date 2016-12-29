X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER FETÖ’den atılanların geri dönüş yolu kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’den atılanların geri dönüş yolu kapandı

ERSAN ATAR ERSAN ATAR
  • Giriş Tarihi: 29.12.2016
FETÖ’den atılanların geri dönüş yolu kapandı
FETÖ’den atılanların geri dönüş yolu kapandı

’cülere Yargıtay’dan kötü haber geldi. Koza Grubu’ndan atılan bir çalışanın işe dönmesine karar veren yerel mahkeme kararını Yargıtay bozdu

Kanun Hükmünde Kararnameler ile devletten temizlenen 'cülerin açtığı davalar idare mahkemelerinde devam ederken, bu davalara emsal oluşturacak karar Yargıtay'dan geldi. Koza Grubu'na atanan lar, grubun İstanbul'daki işyerlerine gittiğinde bu şirketlerde çalışanlardan bazılarının engellemesiyle karşılaştı. Kayyum, grupta çalışan personelden birini, "kayyumun görevini yapmasını önlemeye çalıştığı" gerekçesiyle işten attı. Kayyum, çalışanın bu davranışının, iş sözleşmesinin haklı fesih nedeni olduğunu belirledi, bu nedenle çalışana tazminat ödenmedi. Çalışan, işe iade davası açtı. Dava İstanbul 2'nci İş Mahkemesi'nde görüldü. Dava sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılar yazıldı. Baştan gelen yazıda çalışanın, "FETÖ'ye yardım ettiği, kayyum atanmasına dair mahkeme kararına muhalefette bulunduğu, bu sırada tehdit ve izinsiz görüntü alma suçlarını işlediği" iddiasıyla hakkında adli soruşturma bulunduğu vurgulandı. İş Mahkemesi bu yazıya rağmen işe iade kararı verdi. Kararı kayyum heyeti temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi çalışanın işten çıkarılma gerekçelerinin yerinde olduğunu belirleyerek yerel mahkemenin "işe iade" kararını oybirliğiyle bozdu.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.