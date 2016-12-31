Ekonominin 2016 yılı nasıl geçti?

SABAH Ekonomi yazarı Dilek Güngör Türk Ekonomisi'nin 2016 yılında tüm saldırılara rağmen alınan önlemler ve yapılan reformlarla büyüme konusunda başarılı bir performans gösterdiğini söyledi. İşte 2016'nın genel değerlendirmesi...

2016'ya 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi, PKK-DEAŞ saldırıları, sipariş not indirimleri ve döviz üzerinde oynanan oyunlar damga vurdu. Tüm bunlara rağmen ekonomide nasıl bir yıl yaşandı?

2016'da tüm yaşanan hadiselere rağmen ekonomide büyümenin yüzde 3'ler civarında olması bekleniyor. Enflasyon ve cari açık konusunda başarılı bir görünüm sergilendi. Enflasyon yüzde 7.5-8 arasında gelebilir. Bu da ilk kez hedefe yakın bir enflasyon ile yılı kapatacağımızı gösteriyor. Cari açık 34-35 milyar dolar civarında sürdürülebilir oranlarda gerçekleşecek gibi görünüyor. Beklentilerin altında kalan iki veri var. Bunlardan biri büyüme, diğeri de işsizlik. Ancak hükümetin büyümeye yönelik açıkladığı teşviklerin etkisinin görülmesi, dolar/TL'deki oynaklığın azalmasına ve yatırım açısından olumlu trende dönmesine imkan verecek.

2017 yılında küresel piyasalar nelere odaklanacak?

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırımları, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın icraatleri, AB seçimleri ve Brexit küresel piyasaların yönünü belirleyecek. Çin'de yüzde 6'nın altına gerileyen bir büyüme senaryosunda, küresel resesyon endişeleri belirginleşerek piyasalarda dalgalanma yaratabilir. Türkiye'de ise ocak ayının sonunda iki önemli toplantı olacak. Toplantı sayısını yılda en az 8 defaya indiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz toplantısını 24 Ocak'ta yapacak. Yurtiçinde bir diğer önemli beklenti ise 27 Ocak'ta yapılması beklenen Fitch'in kredi notu değerlendirmesi olacak. Fitch Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyede tutan tek kredi derecelendirme kuruluşu. Pas geçmesi durumunda TL'de yükseliş trendi yeniden başlar. İçeride referandumun yapılacağı nisan ya da mayıs ayları da piyasaların yakından takip edeceği aylar olacak.

Merkez Bankası faizleri artırır mı?

Merkez Bankası, faizde sadeleştirme sürecini devam ettirecek. Ancak kur tarafında yoğun bir baskı yaşanmadığı takdirde büyümeyi önceliklendirip faizlerde artış yapmayabilir.

Türk halkının en çok merak ettiği konu dolar/TL. Kur hangi seviyede olur?

İçeride terör eylemlerinin kontrol altına alınması ve Anayasa'nın Meclis'ten geçmesi, dışarıda ise Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından döviz kurlarında geri çekilme yaşanabilir. 2016'da artış trendinde olan jeopolitik ve güvenlikle ilgili riskler bastırılırsa son 2 yılda görülen negatif ayrışmanın getirdiği cazip değerlemeler BIST ve diğer TL varlıkların ikinci çeyrekle birlikte cazibesini artırabilir. 2017 içinde dolar kurunda 3.00-3.15 TL seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir.

Borsa İstanbul yatırımcı açısından cazibesini korur mu?

Hisse senedi fiyatlarındaki gerilemeye rağmen yabancı yatırımcılar borsadaki pozisyonlarını koruyor. 2017'de jeopolitik risklerdeki azalma beklentisiyle Türk Lirası varlıklarda son dönemde yaşanan negatif ayrışma hafifleyebilir. Borsa İstanbul (BİST) şu anda yabancı yatırımcı açısından cazip bir seviyede. Yılın ilk ayından itibaren 80.000 seviyeleri görülebilir. Son dönemde 74.000 seviyeleri güçlü destek olmuş durumda. BİST'in ilk çeyrekte 80.000 seviyelerini, 2017 ortalarında 85.000 puana çıkması beklenebilir.

Euro/dolar paritesi 1'in altına iner mi?

Fed'in faiz artışları 2017'de sürecek. 2017 sonunda yüzde 2-2.5 arası bir faiz düzeyi olabilir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) de Mart 2017'ye kadar aylık 80 milyar euro, Mart 2017'den yıl sonuna kadar da aylık 60 milyar euro varlık alımını sürdürecek. İngiltere'nin Brexit gelişmeleri de dikkate alınırsa parite 2017'de yüzde 1'in altına inebilir.

Petrolün varil fiyatı ve altının onsu hangi seviyelerde seyreder?

2017'nin ilk çeyreğinde arz kısıntısını cebine koyan petrol güçlü seyrini koruyacak gibi görünüyor. Mevcut şartlar altında 60 dolar seviyesine çıkılabilir. Altının onsu kritik seviyeler olan 1.050 dolara yaklaştı. Bu yıl altındaki düşüş eğilimi azalabilir, yeniden 1.200 dolar seviyesi görülebilir.