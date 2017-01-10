‘Aydın Doğan ve kızını savundum’

Doğan Holding ile ilgili soruşturma derinleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’den tutuklu avukat Hasan Günaydın’ın ifadesini aldı. Günaydın, Aydın Doğan ve kızının yargılandığı kâğıt davasına baktığını söyledi

Doğan Holding'in FETÖ ilişkilerinin araştırıldığı soruşturma derinleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Doğan Holding'in vekalet verdiği avukatlardan Hasan Günaydın'ın ifadesine başvurdu. Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da avukatı olan Günaydın, Doğan Holding'in davalarına girdiğini doğruladı. Günaydın ifadesinde, "Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan İstanbul 7 ve 8. Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülen davalara (Kâğıt davası) girme görevi verdiler. Vekalet ilişkimiz ise şirkete ait bir kısım davalara ilişkindi. Söz konusu davalarda sanıklar Aydın Doğan ve kızı Hanzade Doğan ile diğer yönetim kurulu üyeleriydi" dedi. FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu olan Günaydın, şunları söyledi: "15 Temmuz darbe girişimine kadar İstanbul Barosu avukatlarından Orhan Erdemli ve Nazif Aktaş ile birlikte aynı ofiste faaliyet gösteriyorduk. Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklandım. Doğan Şirketler Grubu ile ilk temasım Ankara Barosu avukatlarından Ali Yüksel Özmen'in (-ki kendisini hemşehrim olması nedeniyle Adıyamanlılar Vakfı aracılığıyla tanırım) şirket CEO'su Yahya Üzdiyen'in akrabası olduğunu söyleyerek şirkete ait bir kısım davaları almak istediğini, ayrıca şirkete hukuk müşaviri olmak istediğini ve aldığı davalarda büromuzla çalışmak istediğini söyledi. Bu olay 2012 yılındaydı."



VEKALETİ VER DİLER

Günaydın, bu diyolagdan sonra CEO Yahya Üzdiyen ve şirketin baş hukuk müşaviri Eren Turgut Yücel ile ofislerine geldiklerini, bu görüşmeden sonra Doğan Grubu ile vekalet ilişkilerinin başladığını belirtti.



Günaydın, "Kasım 2014'te bizimle devam etmek istemediklerini söyleyip, ekonomik sebepleri gerekçe gösterdiler, biz de vekillikten istifa ettik" dedi.