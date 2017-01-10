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'ye 100 milyar dolar geliyor

  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 17:01
Türkiye'ye 100 milyar dolar geliyor
Türkiye'ye 100 milyar dolar geliyor

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri 'yi yüzlerce milyar dolarlık yatırım için harekete geçti. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Investment Grup Başkanı önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağının müjdesini verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Investment Grup Başkanı Bloomberg HT'de önemli açıklamalarda bulundu

TÜRKİYE'YE 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM GELİYOR

Aweidha, ile körfez ülkelerinin politik ve ekonomik işbirliğinin hızla devam ettiğine vurgu yaptı, önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağının müjdesini verdi.

"YATIRIM KURDAKİ YÜKSELİŞİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR"

Aweidha şunları söyledi: "Türkiye önde gelen ekonomilerden birisi. Ortadoğu'daki en büyük ekonomi. Suudi Arabistan'la işbirliği sonrasında tüm Körfez ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya yöneldiler. Ben de bir rapor hazırladım ve yüzlerce milyar dolar Körfez ülkelerinden yatırım akışı olacak önümüzdeki haftalarda. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Katar ve BAE tarafından bu yatırım yapılacak. Zira bu ülkelerle Türkiye arasında politik işbirliği de yapılıyor. Yatırımlar yapılarak kurdaki yükselişin önüne geçilebilir. Buradan kaynaklı olumsuz etkiler de bu yatırımlarla tamir edilebilir."

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