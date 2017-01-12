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leri arttı

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 15:45
Merkez Bankası rezervleri arttı
Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) toplam leri, geçen hafta 4 milyar 883 milyon artışla 110 milyar 985 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 6 Ocak ile biten haftada brüt döviz leri 4 milyar 883 milyon artarak 96 milyar 934 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 92 milyar 51 milyon dolar seviyesindeydi. Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 14 milyar 51 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyar 883 milyon dolar yükselişle 110 milyar 985 milyon dolar oldu.

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