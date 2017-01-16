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Milyonlarca kişinin primi eşitleniyor

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 10:38
Milyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor
Milyonlarca kişinin GSS primi eşitleniyor

primi ödeyen 4.2 milyon kişiye iyi haber var. 71, 213 ve 426 lira şeklindeki 3 ayrı tutar yerine, tek prim dönemine geçilecek. Primin herkes için ya inmesi planlanıyor

Sosyal güvenlikte atılan önemli adımlara bir yenisi daha eklenecek. borçlularına yapılandırma ile önemli bir imkan getirilmesinin ardından, tek prim döneminin de kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Böylece 4.2 milyon kişinin her ay ödediği prim düşecek.

GEÇEN YIL BAŞLADI

Genel Sağlık Sigortası kapsamında 4.2 milyon kişi, sigorta primini, gelirine göre 71,10- 213,30- 426,19 lira olmak üzere 3 farklı dilimden ödüyor. Bu uygulama değişecek. Tek bir prim tutarı belirlenecek, herkes bu tutardan ödeme yapacak. Bu tutar da mevcuttan daha az olacak. Böylece 4.2 milyon kişinin prim tutarı düşecek. Mevcut sistemde, gelir testi yaptırmayanların borcu da yüksek prim üzerinden hesaplanıyor.

TEST YAPTIRMAYAN...

Test yaptırmayanlar, 'asgari ücretin 2 katı geliri var' kabul ediliyor ve 426 liralık prim borcu çıkarılıyor. Yeni sistemde bu kişilerin de faturası inecek. Çalışma Bakanlığı, bu konuda geçtiğimiz yıl çalışma başlatmıştı. Çalışmanın son aşamada olduğu belirtiliyor. Prim tutarının kapsamdaki herkes için civarında olması planlanıyor.

MEVCUT SİSTEMDE NE VERİLİYOR?

Evdeki kişi başına gelir;

Brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (1.777,5/3 = 592,5 TL): primi ödemeyerek sağlıktan ücretsiz yararlanıyor.
Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olanlar (592,5 TL-1.777,5 TL): 592,5 x % 12 = 71,1 TL
Brüt asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında olanlar ( 1.777,5 TL-3.555 TL): 1.777,5 x % 12 = 213,3 TL
Brüt asgari ücretin 2 katı olanlar (3.555 TL): 3.555 x % 12 = 426,6 TL.

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