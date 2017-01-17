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MB'nin yeni önlem hazırlıklarına ilişkin haberler ı frenledi

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  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 17:48 Güncelleme Tarihi: 17.1.2017 17:49
MB'nin yeni önlem hazırlıklarına ilişkin haberler doları frenledi
MB'nin yeni önlem hazırlıklarına ilişkin haberler doları frenledi

'nın ı yoluyla lirayı destekleyecek bir çalışma yaptığına ilişkin haberler ı ve eurodaki tırmanışı frenledi.

Gün içinde 3.80 liranın üzerine çıkan , Merkez'in yeni hazırlığına ilişkin haberlerin ardından 3.7666'ya kadar geriledikten sonra, 3.77 - 3.78 lira aralığına döndü. Aynı süre içinde 4.05 liranın üzerine çıkan euro da, 4.02 liraya kadar çekildikten sonra 4.03 - 4.04 lira aralığına çıktı.

MERKEZ REPO İHALESİ AÇMIYOR

'nın, geçen haftanın son iki gününde olduğu gibi, dün de haftalık repo ihalesi açmayıp, bankaları daha yüksek faiz ile fonlaması, piyasalarda "örtülü faiz artışı" olarak nitelendiriliyor. Merkez Bankası, yüzde 8 faizle fonlama yaptığı haftalık repo ihalesi yerine, bankaları Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 fonlamaya başladı.

İKİ GÜNLÜK TUTAR 28 MİLYAR LİRA

Diğer yandan, Merkez Bankası'nın, bankalara yüzde 10 faiz ile sağladığı geç likidite imkanından yaptığı fonlama da iki günlük toplam tutar 28 milyar lirayı aştı.

DÖVİZ SWAP'İ NEDİR?

Tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli, iki farklı tutarını; işlemin yapıldığı tarihte takas ettikleri/değiştirdikleri, işlemin vade tarihinde ilgili para birimlerini anlaştıkları oran ve şartlarda geri takas ettikleri işlemdir.

Döviz işlemleri yapıldığı gün itibariyle tarafları, ilgili işlem tarihi ve vade için bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşır. Nakit akışı vade başında ve vadede gerçekleşir.

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