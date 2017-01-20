Çalışan anneye bin 500 lira!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara ve İstanbul'da "Çalışan annelere bakıcı desteği" kapsamında toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardımda bulunacak. Bu imkandan, sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki anneler yararlanabilecek

ANNELERE DESTEK DEVAM EDECEK

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, SGK tarafından yürütülen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi"ne Ankara ve İstanbul da dahil edildi.

Antalya, İzmir ve Bursa'da 2015'te uygulanan projeden bugüne kadar 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 çocuk bakıcısı faydalanırken, toplam 15 milyon avro hibe dağıtıldı.

Projenin söz konusu üç ildeki başarısının ardından, Ankara'da bin 500, İstanbul'da 3 bin 500 olmak üzere, toplam 5 bin annenin daha desteklenmesi kararlaştırıldı.

Sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde 0-2 yaş arası çocuğu olan çalışan ya da çalışmaya başlayacak işçi statüsündeki annelerin yararlanabileceği bu destekle, şartları karşılayan annelere yaklaşık bin 200 lira verilecek. Şartları karşılayan annenin engelli bir çocuğunun olması ya da çocuğuyla tek ebeveyn olarak yaşaması halinde bu destek yaklaşık bin 500 liraya kadar çıkacak.