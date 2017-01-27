Üstün zekâlı çocuklar lisesi

İSO, dâhi çocukların eğitimi için kolları sıvadı. İSO Başkanı Bahçıvan, “Bu çocukların eğitimi için özel bir okul kurmak lazım. Biz, bu projede yer alacağız” dedi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) bu ayki meclis Toplantısı'nda özel yetenekli çocuklara yönelik olarak bir okul yapılması konusu tartışıldı. Toplantıda, her ülkenin yüzde 2'sinin özel zekaya sahip insanlardan oluştuğu ve bu kişilerin eğitiminin de özel olarak yapılması gerektiği belirtilerek, buna uygun okulların kurulması gerektiği vurgulandı.

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