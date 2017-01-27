Üstün zekâlı çocuklar lisesi

İSO, dâhi çocukların eğitimi için kolları sıvadı. İSO Başkanı Bahçıvan, “Bu çocukların eğitimi için özel bir okul kurmak lazım. Biz, bu projede yer alacağız” dedi
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) bu ayki meclis Toplantısı'nda özel yetenekli çocuklara yönelik olarak bir okul yapılması konusu tartışıldı. Toplantıda, her ülkenin yüzde 2'sinin özel zekaya sahip insanlardan oluştuğu ve bu kişilerin eğitiminin de özel olarak yapılması gerektiği belirtilerek, buna uygun okulların kurulması gerektiği vurgulandı.
BU YİYECEKLER ZEKA GELİŞTİRİYOR
DÂHİ ÇOCUK ORANI YÜZDE 2
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, "Ekonomik, Teknolojik, Bilimsel Gelişmelere Dünyadan ve Türkiye'den Bakış" konulu bir konuşma yaparak, Endüstri 4.0 ve bu akımı yakalamak için de özel yetiştirilmiş insan kaynağına ihtiyaç olduğunu söyledi. Oğuz, "80 IQ'ye sahip insan kaynakları yöneticisi, 130 IQ'ya sahip çalışanı işe alamaz. Bu nedenle en zeki çalışanlarınız insan kaynaklarında olsun" dedi. Oğuz, aynı şeyin öğrenciler için de geçerli olduğunu vurgulayarak, "Her toplumun yüzde 2'si üstün zekalılardan oluşuyor. Bu çocukların özel öğretmenler ve özel okullarda eğitilmesi şart" dedi.
SANAYİCİLER DESTEK VERDİ
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO'nun eski Başkanı Hüsamettin Kavi de, böyle bir okulun yapılması için sanayicilerin çalışması gerektiğini belirtti. Bahçıvan, dâhi çocukların eğitilmelerine sanayicilerin de destek olması gerektiğini belirterek, "Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu. Bahçıvan, toplantının yapıldığı İSOV Dinçkök Mesleki Eğitim Kompleksi'nin böyle bir yapıya dönüştürülmesinin gündemlerinde olduğunu söyledi. Bahçıvan, dünyada gelişmişlik kriterlerini artık üretimin değil teknolojik gelişmişliğin belirlediğine dikkat çekti. Bahçıvan "Biz sanayiciler için çağın ruhunu, küresel eğilim ve gelişmeleri, üretim ile ekonominin bugün ve gelecekteki niteliğini daha iyi anlamak bir zorunluluk" dedi. Hükümetin İSO'nun önerilerini dikkate aldığını belirten Bahçıvan, "Hükümetimizin önüne vizyoner öneriler koyduk. Ne mutlu ki bu önerilerimiz tek tek hayata geçiyor" dedi. TÜRKLERİN EN ESKİ ZEKA OYUNU
ENDÜSTRİ 4.0 FIRSATI
Sanayicilere, Endüstri 4.0'la ilgili de bilgi veren Şeref Oğuz, yeni ekonomik dönemin pek çok avantajı getirdiğini belirtti. Yeni dönemi 'zeka ekonomisi' olarak tanımlayan Oğuz, Endüstri 4.0'ı etkin bir şekilde uygulamak için Türkler'in pratik zeka, girişimci ruh, hızlı karar alma gibi yeteneklerden dolayı bunu avantaja dönüştürebileceğini belirtti.