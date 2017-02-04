Konutta 4x4’lük müjde

Konut sektörüne 4 müjde birden geldi. KDV indi, süre uzadı. Damga vergisi sıfırlandı. Sektör, KDV iadesini aylık alacak. Yeni düzenlemelerle konut fiyatlarının % 10 düşmesi bekleniyor

Ekonominin dinamosu inşaat sektörüne hükümetten 4 müjde geldi. Uzun zamandır hem konut sektörünün hem de konut alıcısının merakla beklediği KDV indirimi yapıldı. Konut alırken ödenen damga vergisi sıfırlandı. Müteahhitler, KDV iadesini almak için de 1 yıl beklemeyecek. Martta sona erecek KDV indiriminde ise süre uzadı. Yeni düzenlemelerle fiyatların yüzde 10 ucuzlaması bekleniyor. Sektör, satışların 1.5 milyona çıkacağını öngörüyor.



1-KDV İNDİRİMİ YAPILDI

1 Ocak 2017'den itibaren yapı ruhsatını alan konutlarda KDV, rayiç değeri bin liraya kadar olan arsalar için yüzde 1, 2 bin liraya kadar olan arsalar için yüzde 8, 2 bin lira ve üzeri için yüzde 18 oldu. Bu oranlar eski uygulamada 500 liraya kadar olan arsalarda yüzde 1, bin liraya kadar olan arsalarda yüzde 8 ve bin lira üzerinde yüzde 18 KDV olarak uygulanıyordu. Böylece özellikle yüzde 8 KDV'ye dahil olan arsaların kapsamı genişletilmiş oldu. Bu da, tüketicinin satın alacağı ev bedeline direkt olarak yansıyan KDV bedelinin yüzde 10 daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Bu fiyat aralığındaki arsalar ise özellikle orta gelirli için üretilen konutlar için tercih ediliyor. Sektör temsilcileri, KDV indiriminin yeni konut üretimini de tetikleyeceğini dile getirdi.

"VERGİ İNDİRİMLERİ PİYASALARI CANLANDIRACAK"

2-DAMGA VERGİSİ SIFIRLANDI

Bakanlar Kurulu kararıyla kat karşılığı sözleşmeler ve satış sözleşmelerinde damga vergisi sıfırlandı. Bu vergi, düzenlemeden önce binde 9.48 olarak uygulanıyordu. Damga vergisi indirimi de direkt olarak tüketiciye yansıyacak.

3-KDV İADESİ BEKLETİLMEYECEK

İn şaat sektöründe indirimli orana tabi işlemlerde normalde nakit iadeleri bir sonraki yıl yapılırken, konut teslimi yapan firmalar Ocak 2017 itibarıyla artık KDV nakit iadelerini ertesi yıl beklemeden aylık olarak alabilecekler.



4-İNDİRİMDE SÜRE EYLÜLE UZADI

Yeni düzenlemelerle inşaat sektöründe başlayan canlılık güçlenecek. Daha önce başlatılan ve mart ayında sona erecek, 150 metrekareden büyük konutların KDV'sini yüzde 18'den 8'e indiren düzenleme de eylül ayına kadar uzatıldı.

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BÜTÇEYE MALİYETİ 1 MİLYAR TL

Maliye Bakanı Naci Ağbal, maliyeti 1 milyar lira olan vergi düzenlemelerinin yan sektörleri de olumlu etkileyeceğini söyledi. İnşaat sektöründe canlanmaya katkı vermek için düzenleme yaptıklarını belirten Ağbal, noterden ön ödemeli konut satışında binde 9.48 olan vergiyi kalıcı olarak sıfırladıklarını belirtti. Ağbal, "Konut teslimi yapan firmalar ocak ayından itibaren KDV nakit iadelerini ertesi dönemi beklemeden aylık olarak alacaklar" dedi.



ALTAN ELMAS SUR ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUK

Arsa metrekareleriyle ilgili KDV bundan sonra üretilecek konutlarda bin-2 bin lira arasında olanlar yüzde 10, 500- bin arasında olanlar yüzde 7 daha ucuza gelecek. Bu fiyat zaten konut fiyatı içinde devlet tarafından belirlenmiş bir orandı. Şimdi direkt olarak düşecek. Firma lehine bir durum yok, tüketici lehine. Sektör olarak arsa rayicine bağlı KDV ödemesi yapılması konusunda uzun süredir iyileştirme bekliyorduk. Öte yandan KDV 'nin geri ödenmesi konusundaki gecikmeler, sektörün finansal akışına sıkıntı yaşatıyordu. 2017 yılı için beklentilerimiz bu yöndeydi. Düzenlemeleri olumlu buluyoruz.



ALİ DUMANKAYA DKY İNŞAAT YKB

KONUT SATIŞLARI ARTACAK

Uygulamayla, konut alıcısına yüzde 7 ila 10 arasında fiyat avantajı sağlanmış oldu. Örneğin; konut almak isteyen bir vatandaş, 500 bin liralık bir dairede arsa maliyetine göre, 35 ila 50 bin lira arasında fiyat avantajı sağlayacak. Düzenlemeler, konut alıcısının finansal yükünü hafifletecek, satışları artıracak.



HAMİT DEMİR DEMİR İNŞAAT YKB

HERKES RAHATLAYACAK

Yeni düzenleme, hem biz üreticileri hem de konut alıcılarını rahatlatan bir uygulama olarak konut satışlarındaki hareketliliği artıracak. Yapılan indirim konut fiyatlarına yansıyacak. Yeni satışa sunulacak konutlara yüzde 10'luk bir indirim gelecek.

FARUK AKBAL FUZUL GRUP YKÜ

ORTA GELİRLİYİ TETİKLER

Arsa rayiç bedelleri belli aralıklarla yükseldiği için, rayiç bedeli düşük arsalarda dahi yüzde 18 KDV'li konutlar ortaya çıkmaktaydı. Şimdi arsa rayicine uygun makul KDV oranıyla hem tüketici hem üretici korunmuş olacak. Orta gelirli vatanda olumlu etkilenecek.



NAZMİ DURBAKAYIM İNDER BAŞKANI

ANADOLU'YA YARAR

Yüzde 5 peşinatın konuşulduğu günlerde yüzde 1 olan damga vergisi harcı yüksek bir orandı. Bunun sıfırlanması pozitif. Bu rakamlar İstanbul için yeterli değil. Çünkü emlak vergi değerleri artırıldı. Bu yüzden indirim İstanbul'dan çok Anadolu'daki konut fiyatlarını düşürür.





İNANÇ KABADAYI EGE YAPI YKB

EKONOMİYİ ETKİLER

Vergi düzenlemesi sadece sektöre değil, genel ekonomiye oldukça olumlu yansıyacak. Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projelerinde yapılan KDV indirimleriyle şehir içinde bazı bölgelerde daha düşük maliyetlerle konut üretiminin önü açılacaktır.



ÖMER FARUK ÇELİK KONUTDER BAŞKANI

TÜKETİCİ YÜZDE 10 AVANTAJLI

Bu düzenleme olmasaydı İstanbul'da yeni satışa çıkan tüm evlerde arsa fiyatları nedeniyle KDV yüzde 18 olacaktı. Şimdi eskiden yüzde 8 ödeyen 1, yüzde 18 ödeyen 8 ödeyecek. Konut alıcısına Maliye yüzde 10 avantaj sağlıyor. Biz bu oranla şehrin gelişim çeperlerinde 1, merkezinde yüzde 8 KDV ile ev satabiliriz. Damga vergisinde ise firma arsa sahibi ile anlaşma yaparken, vatandaş da ev alırken vergi ödemeyecek.