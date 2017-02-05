Yabancı turist için güvenlik hamlesi

Turizmi canlandırmak için düğmeye basan Ankara, İngiltere ve Almanya ile güvenlik mutabakatına vardı. Arap dünyasının ünlü simaları da Türkiye’ye davet edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışındaki Türklere, "tatilinizi, düğünlerinizi Türkiye'de yapın, komşularınızı da alın gelin" çağrısının ardından turizmi hareketlendirecek yeni adımlar atılmaya başlandı. Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Theresa May'i ağırlamıştı. Bu ziyarette iki ülke "2017 Havacılık Güvenliği İşbirliği Programı Anlaşması" imzaladı. Anlaşmaya göre Ankara ve Londra havaalanlarının güvenliği için çapraz denetim yapacak. Bu sistem ile Türkiye'ye gelecek İngiliz turistler için İngiliz güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekip, Türk havalimanlarında incelemelerde bulunacak. Bir güvenlik açığı tespit edilirse rapor halinde hem Ankara'ya hem de Londra'ya bildirecekler. Türkiye'den de İngiltere'ye uzmanlar gidecek. Bu sistem sayesinde İngiltere yönetimi kendi turistlerine Türk havalimanlarının güvenli olduğu konusunda güvence vererek, tatil için rahatlıkla Türkiye'ye gelmelerini sağlayacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyaretinde de bu yöntem gündeme geldi. Almanya ile de bu konuda mutabık kalındı. Başbakan Yıldırım'ın, Arap Turizm Örgütü Başkanı Fahad Al Fuhaid'ı kabulünde de Arap dünyasının kanaat önderi sayılan ünlü isimlerin ve gazetecilerin Türkiye'ye davet edilmesi kararlaştırıldı.