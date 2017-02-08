İstihdam için tarihi çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına istihdam seferberliği çağrısı yaptı. TOBB üyelerinin ve iş dünyası örgütlerinin destek verdiği seferberlikle, işsizlik sorununa kökten çözüm getirilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomiyle ilgili 11 bakanın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi Şurası dün yapıldı. Toplantıya 365 oda ve borsa başkanının yanı sıra OSB'lerin temsilcileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu bir seferberliktir"



Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda işadamlarına istihdamda milli seferberlik çağrısı yaptı.

İşsizlik sarmalının hep beraber el ele verilerek çözüleceğini belirten Erdoğan, "Bunun için hiç gecikmeden süratle adım atıp, eleman alımlarını başlatarak mart ayı sonuna kadar Türkiye'de bu konuda ciddi bir dönüşümü yakalayalım. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir görev, milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi yönetmeye kalkmayın!"



EL ELE VERİP ÜSTESİNDEN GELELİM

İş dünyası ve devlet olarak el ele verildiğinde bu meselenin üstesinden gelineceğini anlatan Erdoğan, "Bu işin öyle zorla ite kaka olmayacağını, gönülden, kalptan gelerek yapılması gerektiğini kabul etmeliyiz.

Aksi takdirde devlet hangi imkânları sağlarsa sağlasın istediğimiz neticeye ulaşamayız" diye konuştu.







İSTİHDAM ŞAMPİYONLARINA ÖDÜL

2010'da TOBB'un 65. Genel Kurulu'nda oda ve borsalara çağrıda bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Bugün o çağrıyı güncelleyerek yapmış olduk. O dönemde bu çağrım sizler tarafından sahiplenildi. 2011'e geldiğimizde yıllık 1 milyon 400 bin ilave istihdamla rekor bir artışı hep birlikte yakaladık. Madem fevkalade bir durumla şu anda karşı karşıyayız o halde yeniden kolları sıvama zamanıdır. Bugün burada TOBB'un tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bu defa inşallah 2010, 2011 yılındaki rekoru da geride bırakacak bir sonuç elde edeceğiz. İnşallah yılsonunda her ilin, her sektörün istihdam şampiyonlarını birlikte ödüllendireceğiz."

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VALİLERE BİRE BİR MARKAJ TALİMATI

İstihdam seferberliğine TOBB'un tüm üyelerini etkin bir şekilde katılmaya davet eden Erdoğan, "İllerimizde valilerimizin, oda ve borsa ile organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlarıyla birlikte bu meseleyi yakından takip etmesi adeta bire bir markaj yapması gerekiyor. Valilerimize ben buradan çağrı yapıyorum, talimatımı veriyorum.

İstihdam seferberliğine mümkün olan en iyi neticeyi almak üzere şehirlerimizin tamamı etkin şekilde katılacaktır" diye konuştu.







KONUKOĞLU İLE İSTİHDAM PAZARLIĞI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeki konuşmasında şu diyaloğu hatırlatarak, "Başkan en az bir kişinin alınacağını söyledi. İçimizde öyle girişimcilerimiz var ki, onların bir taneyle doymaması lazım" dedi. Bu sırada bir işadamı "Ben 100 alacağım" deyince, Erdoğan, "Eyvallah" dedi. İşadamı Abdülkadir Konukoğlu da "Herkesin gücüne göre alması lazım" mesajı verdi. Erdoğan, "Konukoğlu bu seferberlikte kaç tane alabilir" deyince, salondakiler "500" diye bağırdı. Konukoğlu'nun en az yüzde 5 ek istihdam sağlayacağını söylemesi üzerine Erdoğan, kaç kişi çalıştırdığını sordu. Konukoğlu'nun 14-15 bin kişi demesi üzerine Erdoğan, "Allah razı olsun. Yani 20 bin kabul etmiş olsak, hesap kolay olsun diye söylüyorum, bin yapar" dedi. Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Abdülkadir Konukoğlu kardeşim, bu kapıyı bu şekilde açtığı zaman ardından herhalde Sabancı, Kale Grubu da gelecektir. Zeynep Hanım da hesapları yapıyor orada. Koç Grubu tabi herhalde boş durmayacaktır."



SEN KİMSİN YA...

Kredi derecelendirme kuruluşlarına da tepki gösteren Erdoğan, "Onların iradesi bu topluluğun iradesinin üzerinde değildir, olmayacaktır. Yeter ki biz sağlam duralım. Şu derecelendirme kuruluşu, bu derecelendirme kuruluşu girişimcilerin kaderini belirleyemez. Bu kaderin üstünde de bir kader vardır. Hepimizin aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri de sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye ve direğini devirmeye çalışanlara destek veriyor.

Hamdolsun, milletimiz tüm bu oyunları görüyor" diye konuştu.

Fitch ve S&P'nin Türkiye'nin notuyla ilgili siyasi değerlendirmelerine de sert çıkan Erdoğan, "Ne gerekçeler yazmışlar, sana ne ya, Türkiye'de Anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya..." dedi.







BANKACILARI İNSAFA DAVET EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB'daki konuşmasında faiz konusundaki eleştirilerini de tekrarladı. Faiz politikasından şikâyetçi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz, bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Merkez Bankası'nın ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak, kalkıp yüzde 15, 16, 17 ile kredi verirsen bu ülkede biz bir yere varamayız. Onun için finans sektörünün patronlarını özellikle insafa davet ediyorum.

Başta kamu bankaları olmak üzere kararlı şekilde bu adımı atmaya mecburuz" dedi.



FETÖ İÇİN HASSASİYET İSTEDİ

İş dünyasına "FETÖ hassasiyeti gösterin" diye seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: "İhanet çetesinin ülkemizin her yerinden olduğu gibi iş dünyasından da temizlenmesi hususunda daha fazla hassasiyet göstermenizi bekliyorum.

Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yoluna devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor. Bu bakımdan sadece kendiniz için değil, ülkeniz, milletiniz, özellikle de gelecek nesiller için yürütülen mücadeleye destek vermeniz şarttır."



BAŞBAKAN: 1.5 MİLYON ÇALIŞANIN KAYNAĞI BİZDEN

Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye ekonomisine ve işadamlarına güvendiklerini belirterek, "Bugüne kadar nasıl boşa çıkardıysak, son zamanlarda sahnelenen oyunları da boşa çıkaracağız. 2017, bazılarının sürekli olarak karamsarlık pompaladığı bir yıl olmayacak. Aksine Türk ekonomisinin tekrar şaha kalkacağı bir yıl olacaktır" dedi. TOBB bünyesinde 1.5 milyon üye olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Her bir üye bir kişi istihdam etse 1.5 milyon eder. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımız 'en az bir' dedi. Bu sayı 2 olsa 3 milyondan bahsediyoruz. Siz istihdam için adım attığınızda biz de hükümet olarak bu yükü sadece size taşıtmayacağız. Planlanan 1.5 milyon çalışan için bir yılda 12 milyarlık bir kaynağı biz hükümet olarak karşılıyoruz" dedi.



EN AZ ÜÇ ÇOCUK GİBİ EN AZ BİR ELEMAN ALI N

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sırasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve işadamı Abdülkadir Konukoğlu ile istihdam pazarlığı yaptı. Hisarcıklıoğlu, konuşması sırasında özel sektöre artı bir istihdam sağlaması çağrısında bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araya girerek "bir az" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Biz evlilikte nasıl 'en az üç' diyorsak burada da 'en az bir' dememiz lazım. Bunu başarmamız halinde işsizlik oranının nasıl süratle aşağı indiğini göreceğiz. Bu memleket, vatan, millet bizim, hep beraber buna sahip çıkacağız" diye konuştu. Bunun üzerine Hisarcıklıoğlu, "Şimdi değiştiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük özelliği içimizden, ticaretten gelen bir kişi olduğu için onunla pazarlık yapma şansımız yok. O yüzden işadamlarımıza tekrar soruyorum, 'en az artı bir' istihdam sağlamaya hazır mıyız?" dedi. Salondaki işadamları da Hisarcıklıoğlu'na 'evet' karşılığını verdi.



ÇAĞRIYA JET HIZIYLA DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına iş dünyasından destek geldi. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "Grup olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, gereğini hemen yapacaklarını söyledi. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ise "Bu mesele artık bizim milli görevimizdir. İstihdam Türkiye'nin milli görevidir" diye konuştu. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Şu anda 2 bin kişi çalıştırıyoruz. İnşallah asgari yüzde 10 ila 15 arasında yeni bir istihdam yapmayı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İTO Başkanı İbrahim Çağlar, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, ASKON Başkanı Mustafa Koca, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, AYD Başkanı Hulusi Belgü, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da Cumhurbaşkanı'nın çağrısına destek verdi.