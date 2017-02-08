Otomobil fiyatları ucuzluyor! ÖTV indirimi yolda

Hükümet mobilya, beyaz eşya ve konutta yaptığı vergi indirimleriyle tüketicinin yüzünü güldürdü. Mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde hareketlilik yaşanırken, otomobilde vergi indirimine de yeşil ışık yandı

Otomobillerde geçtiğimiz yılın sonuna doğru bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldı. Otomobillerin ÖTV'sinde motor silindir hacminin yanı sıra fiyat da belirleyici oldu.

ÖTV'NİN PAYI BÜYÜK

Lüks araçların ÖTV'si arttı. Otomobillerin fiyatında ÖTV önemli bir paya sahip. Yapılacak bir ÖTV indirimi fiyatlarda indirim getirecek.



1.7 MİLYON KOBİ'YE MÜJDE

Borcuna sadık mükellefe yüzde 5'lik vergi indiriminin detayları belli olmaya başladı. Geçmiş 3 yılda tüm beyannamelerini ve vergilerini zamanında beyan eden ve ödeyen, yapılmışsa bir inceleme, bu incelemede de bir hata bulunmayan, 'tam uyumlu' mükelleflerin söz konusu indirimden yararlanacak. Uygulamadan büyük ölçüde sayıları 1.7 milyonu bulan KOBİ'ler yararlanacak.



ÇARŞIYA HAREKET GELDİ

Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi, beyaz eşyada sıfır ÖTV, tüketicinin alışveriş iştahını artırdı. Bu vergi indirimlerini çeşitli kampanyalarla birleştiren markalar ürünlerin fiyatlarını yüzde 20'ye varan oranlarda düşürdü. Vatandaşlar da erteledikleri ihtiyaçlarını tamamlamak ve yeni rakamları kıyaslamak için 'çarşıya indi'. Vergi indirimlerinin etkileri daha ilk hafta sonundan hissedildi. Bir önceki hafta sonuna göre mobilya satışlarının yüzde 20, beyaz eşya satışlarının da yüzde 15 arttığı belirtildi..