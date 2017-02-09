FETÖ’nün iki vakfında 6 milyon kayıp

Malatya'da FETÖ/PDY ilişkisi nedeniyle kapatılan 2 vakfın hesaplarının incelenmesinde, burs olarak verildiği öne sürülen 5 milyon 994 bin TL'nin belgesi bulunamadı. Malatya'da kapatılan vakıflar arasında yer alan Battalgazi Eğitim Vakfı ve Saadet Eğitim Vakfı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca görevlendirilen başmüfettiş tarafından incelendi. Her vakıf için ayrı ayrı hazırlanan raporda her iki vakfın da burs gideri olarak gösterdiği 5 milyon 994 bin TL'nin kimlere verildiği bilinmezken, banka hesap ekstrelerinde burs ödemelerine rastlanılmadığı rapor edildi.